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Hier drangen unbekannte Täter in mehrere Einfamilienhäuser ein und entwendeten Bargeld und Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert.



Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektionen Wittlich und Trier übernommen.



Im Zuge von koordinierten Ermittlungen gelang es der Kriminalinspektion Wittlich am Montag, 23. November in enger Zusammenarbeit mit der Fahndungseinheit der Polizei Frankfurt am Main, einen 22-jährigen Tatverdächtigen bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Hanau-Mittelbuchen auf frischer Tat festzunehmen.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen der drei beschriebenen Tatverdächtigen, welche mit einem älteren silbernen VW Passat mit Berliner Kennzeichen überregional unterwegs waren.



Die Polizei fahndet nach den beiden weiteren Tatverdächtigen, die wie folgt beschrieben werden:



UT 1:

- 20-30 Jahre alt, Drei-Tage-Bart

- grüne Winterjacke

- grau-schwarze Trekking- / Arbeitshosen

- grüne Basecap

- grau-schwarze Schuhe



UT 2:



- Winterjacke (Daunen)

- Sporthose/ -schuhe

- Kopfbedeckung, vermutl. Wintermütze



Derzeit ist davon auszugehen, dass sich die drei Tatverdächtigen vom 18.11.2026 bis 21.11.2026 in einer Unterkunft (Hotel, Pension oder Ferienwohnung) in unserer Region eingemietet haben. Insbesondere mögliche Vermieter oder Betreiber entsprechender Unterkünfte könnten wichtige Zeugen sein und relevante Wahrnehmungen gemacht haben.



Diese werden gebeten, sich bei ihrer örtlichen Dienststelle oder der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561 96850 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

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