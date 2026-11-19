



Hintergrund des Einsatzes war die Vollstreckung eines vom Amtsgerichts Trier erlassenen Haftbefehls sowie die Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der 36-jährige Tatverdächtige zunächst und sprang von einem Dach. Hierbei verletzte er sich, sodass er nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Es bestanden keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Haftbefehl wurde im Rahmen des Einsatzes vollstreckt und der Tatverdächtige festgenommen.



Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden heute Morgen, am 19. November, fortgeführt und dauerten bis in den frühen Nachmittag an.



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