Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt mit Messer

Dieser ließ ihn herein und die Männer unterhielten sich kurz. Im Laufe des Gesprächs stach der 26-Jährige seinem Bekannten unvermittelt zweimal mit einem Einhandmesser in den Hals und flüchtete anschließend. Der 27-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Stichverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist aktuell stabil.



Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die schließlich am Dienstagvormittag zur Lokalisierung des Tatverdächtigen führten. Gegen 11:40 Uhr nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier den Mann bei der Rückkehr zu seinem Auto in der Leostraße in Trier-Süd widerstandslos fest. Am Dienstagnachmittag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier dauern an.



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