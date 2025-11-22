Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Kinderbeuern





In der Nacht zum heutigen Samstag, dem 22. November, konnte der seit dem 17. September flüchtige Tatverdächtige festgenommen werden.

Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die gute Unterstützung und die Vielzahl an Hinweisen.



Die Ermittlungen dauern an.



Die Medien werden gebeten, das von uns veröffentlichte Fahndungsfoto aus ihren eigenen Publikationen zu löschen.



