Festnahme nach Tötungsdelikt

Hermeskeil / Wadern (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, dem 5. Juni, gegen 5:30 Uhr, entdeckte ein vorbeifahrender Autofahrer eine leblose Frau am Rande der L151 zwischen Hermeskeil und Nonnweiler.





Die verständigten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 28-Jährigen feststellen.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die in Hermeskeil lebende Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist und bereits am späten Mittwochabend verstarb.



Durch die intensiven Ermittlungen konnte ein 34-jährigen Mann aus dem Saarland als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Diesen nahmen Kräfte der Saarländischen Polizei in der vergangenen Nacht im Waderner Stadtteil Wadrill fest. An diesem Einsatz waren auch Kräfte der Spezialeinheiten beteiligt.



Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Tat um eine Beziehungstat handelt.

Der vorläufig festgenommene dringend tatverdächtige 34-Jährige wird nun auf Antrag der Staatsanwaltschat Trier beim Ermittlungsrichter vorgeführt werden.



