Festnahme nach räuberischer Erpressung an Tankstelle

Wittlich / Pelm (ots) - Nach einer räuberischen Erpressung an einer Tankstelle in Pelm hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen (wir berichteten).

Die Ermittlungen führten nun zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.



Der 19-Jährige hatte am 5. Januar 2025 die Tankstelle in Pelm aufgesucht und durch sein Handeln 200 Euro Bargeld erlangt. Am 8. Januar 2025 nahmen ihn Polizeibeamte fest. Er wurde am 9. Januar dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.



