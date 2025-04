Festnahme nach Fluchtversuch

Am Abend des 08.04.2025 kam es in der Ortslage Rhaunen zu einer Kollision eines PKWs mit mehreren Polizei-Fahrzeugen.





Bei der Kontrolle einer männlichen Person Person begibt er sich in einen PKW und versucht zu flüchten.



Im Rahmen der Flucht streift der Flüchtende zunächst ein Polizeifahrzeug und kollidierte frontal mit einem zweiten Streifenwagen. Letztlich kam der Flüchtige auf einem Privatgrundstück zum Stehen.



Dort konnte er festgenommen werden.



Es wurde der Rettungsdienst zwecks möglicher Erstversorgung verständigt.



Es wird zeitnah nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell