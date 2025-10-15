Festnahme nach Einbruch bei "Flieten Franz"

Wenige Minuten später trafen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier vor Ort ein und umstellten das Gebäude. Der Einbrecher hielt sich zu diesem Zeitpunkt noch im Lokal auf und hielt eine Gasdruckpistole in der Hand. Die Beamten sprachen den 20-Jährigen zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. Im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.



Der 20-Jährige Tatverdächtige war in der Vergangenheit bereits mit zahlreichen Straftaten in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Mann noch am gleichen Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, sodass der Tatverdächtige anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht wurde.



