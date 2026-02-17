Fastnachtsveranstaltung aus polizeilicher Sicht





So zeigten die Beamtinnen und Beamten polizeiliche Präsenz bereits während des Umzugs.



Das Sicherheitskonzept und die Absperrungen funktionierten.



Insgesamt feierten an diesem Montag mehrere hundert Menschen bei kühlen Temperaturen den Umzug.



Es wurde eine ausgelassene und friedliche Stimmung sowohl während des Zuges, als auch im Rahmen der sich anschließenden Party in der Dreys-Halle festgestellt.



Lediglich eine wechselseitig begangene Körperverletzung musste durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen werden.



