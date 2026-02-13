Fastnachtsumzug Hoxel

Es waren über 30 Karnevalsgruppen am Umzug beteiligt. Der Umzug war insgesamt sehr gut besucht und verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Probleme.

Im Verlauf des Abends kam es auf der anschließenden Karnevalsfeier in der Bürgerhalle Hoxel zu vereinzelten alkoholbedingten körperlichen Auseinandersetzungen, die durch das polizeiliche Einschreiten schnell unterbunden und geschlichtet werden konnten.

Die Polizei Morbach zieht abschließend eine überwiegend positive Bilanz und bedankt sich bei den Karnevalisten für ein verantwortungsbewusstes Verhalten.



