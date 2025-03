Fasching in Idar-Oberstein: Polizei zieht positive Bilanz!

Es wurden 33 Strafanzeigen, 15 Verkehrsunfälle und 83 Vorgänge ohne strafrechtliche Relevanz bearbeitet. Nur ein verhältnismäßig geringer Anteil an Einsätzen stand im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten.



Am Weiberdonnerstag begann der traditionelle Straßenkarneval in Idar-Oberstein, in dessen Spitze bis zu 3000 Personen an den Feierlichkeiten ausgelassen teilnahmen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.



Von Freitag bis Sonntag fanden weitere Faschingsumzüge und Veranstaltungen, u.a. in Fischbach, Rhaunen, Kirchenbollenbach, Veitsrodt, Kirchweiler und Niederwörresbach mit überwiegend friedlichem Verlauf statt.

Bei der Veranstaltung in Kirchenbollenbach kam es in den Abendstunden zu insgesamt vier Körperverletzungsdelikten mit mehreren leicht verletzten Personen.



Der Rosenmontagsumzug in Idar-Oberstein, welcher durch 800-1000 aktiv Teilnehmende veranstaltet und durch ca. 5000 Zuschauer im Stadtgebiet besucht wurde, verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und friedlich.

Im Verlauf der After-Zug-Party auf dem Schleiferplatz mit rund 3000 Teilnehmenden kam es zu insgesamt vier Körperverletzungsdelikten. Zwei Verletzte wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Tatverdächtigen konnten jeweils ermittelt und zeitnah angetroffen werden, gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



In der Gesamtschau blickt die Polizei auf einen allgemein friedlichen Verlauf der Feierlichkeiten zurück und wünscht allen Närrinnen und Narren eine erholsame Restwoche.



