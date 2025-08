Falschfahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hier sollte der Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Trier in Richtung Koblenz unterwegs sein.



Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus dem Großraum Bremen konnte eine Kollision lediglich nur noch durch ein schlagartiges Ausweichmanöver verhindern.



Durch die eingesetzten Beamten und Beamtinnen umliegender Dienststellen wurde umgehend der Verkehr auf der Autobahn verlangsamt und eine großräumige Fahndung nach dem Fahrzeug, dessen Kennzeichen durch Zeugen mitgeteilt werden konnte, eingeleitet.



Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich konnten das Fahrzeug und der Fahrzeugführer aus dem Kreis Ahrweiler gegen 21:50 Uhr im Rahmen der Fahndung in einem Wirtschaftsweg an einer nahegelegenen Landstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Da bei dem 67-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 2,35 Promille ergab, wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.



Das Fahrzeug des 67-Jährigen wurde abgeschleppt.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell