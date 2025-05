Falschfahrer auf der BAB 60 - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - Nachtragsmeldung

Am Samstag den 03.05.2025 gegen 02:55 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Falschfahrer auf der BAB 60. Dieser sei in Fahrtrichtung Wittlich unterwegs, wobei er aber tatsächlich die Richtungsfahrbahn nach Belgien benutze.



Es wurden sofort Maßnahmen der örtlich in der Nähe befindlichen Dienststellen der Polizeiinspektionen Bitburg, Prüm, Wittlich und der Autobahnpolizei Schweich eingeleitet. Des Weiteren wurde die Meldung über den Falschfahrer im Verkehrswarnfunk eingestellt.

Kurz darauf erging die Meldung, dass es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen dem Falschfahrer und einem ihm entgegen kommenden Pkw gekommen sei.



Das Fahrzeug des Falschfahrers war mit einer männlichen Person, der andere Pkw war mit 3 weiblichen Personen besetzt. Die Fahrerin wurde tödlich, die beiden anderen Mitfahrerinnen schwer verletzt. Der Unfallverursacher wurde lediglich leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Alle unfallbeteiligten Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Zur Rekonstruierung des Unfalls wurde von der Staatsanwaltschaft Trier die Fertigung eines Gutachtens angeordnet. Beide Fahrzeuge wurden zu diesem Zweck sichergestellt.



Die A60 musste zur Unfallaufnahme, Fertigung des Gutachtens und späteren Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst, mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Bitburg, Wittlich, Prüm und der Autobahnpolizei Schweich, sowie die Autbahnmeistereien Wittlich und Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502-9165-0

pastschweich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell