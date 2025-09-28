Falschfahrer auf der Autobahn A60 in Richtung Prüm - Zeugen gesucht

Hierbei befuhr der PKW die falsche Richtungsfahrbahn in Richtung Prüm. Durch vorausschauendes Fahren der anderen Verkehrsteilnehmer, kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall.

Das Fahrzeug, sowie die Fahrzeugführerin, konnten anschließend im Bereich der B51 durch Kräfte der Polizeiinspektion Prüm und der Bundespolizei festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.



Die Polizei Prüm bittet nun Zeugen, die durch das Fahren der Falschfahrerin gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



