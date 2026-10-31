Trier
Falschfahrer auf der A64
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 30.10.2026 wurde gegen 21:14 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der A64 gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Richtungsfahrbahn Trier in Richtung Luxemburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind dem Falschfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer entgegengekommen. Die Falschfahrt dauerte über mehrere Kilometer an, bis diese durch eine zufällig vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei beendet werden konnte. Gegen den Fahrer des PKW wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren eine Streife der Bundespolizei sowie eine Streife der Polizeiautobahnstation Schweich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können oder durch den Falschfahrer gefährdet worden sind, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter der Telefonnummer 06502 91650 oder per E-Mail unter pastschweich@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
Polizeipräsidium Trier

Telefon: 06502 91650
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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