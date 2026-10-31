Falschfahrer auf der A64

Der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Richtungsfahrbahn Trier in Richtung Luxemburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind dem Falschfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer entgegengekommen. Die Falschfahrt dauerte über mehrere Kilometer an, bis diese durch eine zufällig vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei beendet werden konnte. Gegen den Fahrer des PKW wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren eine Streife der Bundespolizei sowie eine Streife der Polizeiautobahnstation Schweich.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können oder durch den Falschfahrer gefährdet worden sind, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter der Telefonnummer 06502 91650 oder per E-Mail unter pastschweich@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizeiautobahnstation Schweich

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Telefon: 06502 91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

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