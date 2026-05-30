Trier
Falschfahrer auf der A64
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Samstag, 30.05.2026, um 06:41 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Schweich ein Falschfahrer auf der A64 im Bereich der Biewerbachtalbrücke gemeldet.

Lesezeit 1 Minute


Das Fahrzeug befuhr hierbei die Richtungsfahrbahn Hermeskeil falsch in Richtung Luxemburg.

Bei dieser Falschfahrt wurde zumindest ein Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet.

Es konnte ein Fahrzeug, das dieser Falschfahrt zuzuordnen sein dürfte, abseits der Autobahn angetroffen werden.
Der Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert.
Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier und die Polizeiautobahnstation Schweich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Fahrzeug
machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation
Schweich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich
Leinenhof 2
54338 Schweich

Telefon: 06502/9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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