Falschfahrer auf der A64



Das Fahrzeug befuhr hierbei die Richtungsfahrbahn Hermeskeil falsch in Richtung Luxemburg.



Bei dieser Falschfahrt wurde zumindest ein Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet.



Es konnte ein Fahrzeug, das dieser Falschfahrt zuzuordnen sein dürfte, abseits der Autobahn angetroffen werden.

Der Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert.

Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier und die Polizeiautobahnstation Schweich.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Fahrzeug

machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation

Schweich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2

54338 Schweich



Telefon: 06502/9165-0

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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