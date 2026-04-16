Im weiteren Verlauf verließ der falsch fahrende blaue Ford an der Anschlussstelle Landscheid die Autobahn.
Nach bisherigem Kenntnisstand wurde bei der Falschfahrt mindestens ein Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet, es kam jedoch zu keinem Sachschaden.
Die verantwortliche 86- jährige Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden.
Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.
Im Einsatz waren Streifen der Polizeiinspektionen Wittlich, Bitburg, Bernkastel- Kues und der
Polizeiautobahnstation Schweich.
Zeugen, die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich (06502/9165-0) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich
Telefon: 06502 9165 0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
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Falschfahrer auf der A60
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