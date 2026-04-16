A60, Landscheid
Falschfahrer auf der A60
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 16.04.2026, gegen 10:15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der A60, Richtungsfahrbahn Hunsrück, zwischen dem Kreuz Wittlich und der Anschlussstelle Spangdahlem ein.

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Im weiteren Verlauf verließ der falsch fahrende blaue Ford an der Anschlussstelle Landscheid die Autobahn.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde bei der Falschfahrt mindestens ein Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet, es kam jedoch zu keinem Sachschaden.

Die verantwortliche 86- jährige Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden.
Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Im Einsatz waren Streifen der Polizeiinspektionen Wittlich, Bitburg, Bernkastel- Kues und der
Polizeiautobahnstation Schweich.

Zeugen, die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich (06502/9165-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502 9165 0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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