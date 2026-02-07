Kenn
Falschfahrer auf der A602
Arne Dedert/dpa

Am 07.02.2026 ging um 05:53 Uhr ein Notruf über einen Falschfahrer auf der A602 bei der Polizei ein.

Demnach ist ein PKW auf der Richtungsfahrbahn Trier zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Kenn in Richtung Autobahndreieck Moseltal gefahren. Anschließend sei das Fahrzeug dann rückwärts in Richtung Trier gefahren. Schlussendlich konnte das Fahrzeug durch Kräfte der Polizei stark unfallbeschädigt und entgegengesetzt der Fahrtrichtung stehend, angetroffen werden. Der Polizei ist bekannt, dass weitere Verkehrsteilnehmer die Fahrt des Falschfahrers beobachten konnten und möglicherweise Angaben zur Sache machen können. Durch die Polizei wird gebeten, dass sich Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiautobahnstation in Schweich unter der Rufnummer 06502 91650 oder per E-Mail unter pastschweich@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich
Polizeipräsidium Trier

Telefon: 06502 91650
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

