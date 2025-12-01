Falschfahrer auf der A1 bei Kelberg

Laut Zeugen soll ein PKW mit dem Kennzeichenfragment "DAU" an der Anschlussstelle Kelberg auf die A1 (Richtungsfahrbahn Köln) in entgegengesetzter Fahrtrichtung aufgefahren sein. Erst nachdem er die Anschlussstelle Gerolstein passierte, soll er auf der Autobahn gewendet und seine Fahrt in korrekter Richtung fortgesetzt haben. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungs- und Sperrmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführenden machen können, sowie etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.



