Schweich
Falschfahrer auf der A 1 gefährdet weitere Verkehrsteilnehmer
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von 06.01.2026, Falschfahrer auf der A 1. Die Falschfahrerin meldete sich noch am selben Tag selbständig bei der Autobahnpolizei Schweich.

Schweich (ots) -

Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von 06.01.2026, Falschfahrer auf der A 1.
Die Falschfahrerin meldete sich noch am selben Tag selbständig bei der Autobahnpolizei Schweich. Es handelt sich um eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Trier- Saarburg.
Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

