Falschfahrer auf der A 1 gefährdet weitere Verkehrsteilnehmer

Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von 06.01.2026, Falschfahrer auf der A 1. Die Falschfahrerin meldete sich noch am selben Tag selbständig bei der Autobahnpolizei Schweich.

Schweich (ots) -



Die Falschfahrerin meldete sich noch am selben Tag selbständig bei der Autobahnpolizei Schweich. Es handelt sich um eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Trier- Saarburg.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



