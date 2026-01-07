Falschfahrer auf der A 1 gefährdet weitere Verkehrsteilnehmer

Schweich (ots) -
Bezugnehmend auf unsere Presseveröffentlichung von 06.01.2026, Falschfahrer auf der A 1.
Die Falschfahrerin meldete sich noch am selben Tag selbständig bei der Autobahnpolizei Schweich. Es handelt sich um eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Trier- Saarburg.
Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
