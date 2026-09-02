Die Polizei Prüm möchte klarstellen, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, weder sind Banden unterwegs, noch kam diese Warnmeldung von der Feuerwehr.
Es handelt sich vielmehr um einen alten Kettenbrief, welcher nun nochmals fälschlicherweise weitergeleitet wurde.
Es wird trotzdem appelliert, stets wachsam zu sein und keine fremden Personen ins Haus zu lassen.
Sollten Sie bei Personen, welche um Einlass gewähren, Bedenken haben, oder andere verdächtige Wahrnehmungen machen, scheuen Sie sich nicht vor einem Anruf bei der örtlichen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
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Ansprechpartner
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Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
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Falsche Warnmeldung vor Banden
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