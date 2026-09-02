Eifelkreis Bitburg-Prüm
Falsche Warnmeldung vor Banden
Symbolbild
dpa

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm kursiert momentan eine Warnmeldung, aus der zu lesen ist, dass die Feuerwehr meldet, dass Leute unterwegs seien, welche sich Zutritt zu den Privatwohnungen und -häusern verschaffen wollen, indem sie vorgeben, die Rauchmelder zu überprüfen.

Lesezeit 1 Minute



Die Polizei Prüm möchte klarstellen, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, weder sind Banden unterwegs, noch kam diese Warnmeldung von der Feuerwehr.

Es handelt sich vielmehr um einen alten Kettenbrief, welcher nun nochmals fälschlicherweise weitergeleitet wurde.

Es wird trotzdem appelliert, stets wachsam zu sein und keine fremden Personen ins Haus zu lassen.
Sollten Sie bei Personen, welche um Einlass gewähren, Bedenken haben, oder andere verdächtige Wahrnehmungen machen, scheuen Sie sich nicht vor einem Anruf bei der örtlichen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

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54595 Prüm
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