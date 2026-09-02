Falsche Warnmeldung vor Banden

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm kursiert momentan eine Warnmeldung, aus der zu lesen ist, dass die Feuerwehr meldet, dass Leute unterwegs seien, welche sich Zutritt zu den Privatwohnungen und -häusern verschaffen wollen, indem sie vorgeben, die Rauchmelder zu überprüfen.





Die Polizei Prüm möchte klarstellen, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, weder sind Banden unterwegs, noch kam diese Warnmeldung von der Feuerwehr.



Es handelt sich vielmehr um einen alten Kettenbrief, welcher nun nochmals fälschlicherweise weitergeleitet wurde.



Es wird trotzdem appelliert, stets wachsam zu sein und keine fremden Personen ins Haus zu lassen.

Sollten Sie bei Personen, welche um Einlass gewähren, Bedenken haben, oder andere verdächtige Wahrnehmungen machen, scheuen Sie sich nicht vor einem Anruf bei der örtlichen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell