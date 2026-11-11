Falsche Polizeibeamte am Telefon- Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die bislang unbekannten Anrufer gaben sich am Telefon als Polizeibeamte angrenzender Dienststellen aus und behaupteten, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei.



Mit dieser erfundenen Geschichte versuchen die Täter häufig das Vertrauen und die Verunsicherung der Angerufenen auszunutzen, um an persönliche Informationen oder Wertgegenstände zu gelangen. Bisher ist es nach Kenntnis der hiesigen Dienststelle noch nicht zu einem Schaden gekommen.



Die Polizei nimmt diese Vorfälle zum Anlass, noch einmal eindringlich vor der Betrugsmasche zu warnen. Seien sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und von angeblichen Einbrüchen oder Gefahrenlagen berichten. Die Polizei wird sie niemals telefonisch dazu auffordern, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur angeblichen Sicherung auszuhändigen. Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch und wählen selbstständig die 110, um den Sachverhalt mit der Polizei zu klären. Nutzen sie hierfür nicht die Rückruftaste.



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Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

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