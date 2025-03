Am Montag, den 03.03.2025, in der Zeit zwischen 13:00 - 18:30 Uhr geriet der freilaufende 4 Jahre alte Kater Struppi mit einer Pfote in ein Tellereisen.





Mitsamt der Falle schleppte er sich zu seinen Besitzern in die Hauptstraße in 54587 Birgel. Der Kater wurde schwer verletzt - ist aber bereits auf dem Weg der Besserung.



Hinweise zu dem Fallensteller werden an die zuständige Polizeiinspektion in Prüm erbeten; 06551-942 25 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





