Fahrzeugführer unter Einfluss von Amphetamin und THC gestoppt

Am Abend des 17.01.2025 führten die Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in der Ortsgemeinde Piesport Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Betäubungsmittel und Alkohol im Straßenverkehr durch.



Dabei wurden sie auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, bei welchem deutliche Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten.

Der bereits wegen Betäubungsmittel polizeilich in Erscheinung getretene Fahrzeugführer gab an, kürzlich Amphetamin und Marihuana konsumiert zu haben.

Ein durchgeführter Drogen Schnelltest reagierte entsprechend positiv.

Der 42-jährige Mann aus einer Mittelmoselgemeinde wurde ins Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Nun muss er mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel im öffentlichen Straßenverkehr rechnen.

Da es sich bei Amphetamin um eine harte Droge handelt, ist davon auszugehen, dass ihm durch die Führerscheinstelle in Wittlich umgehend die Fahrerlaubnis entzogen wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

06531/95270

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell