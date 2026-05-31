Bernkastel-Kues
Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am 31.05.2026, gg. 01:53 Uhr, wurden Beamte der Polizei Bernkastel während einer Streifenfahrt auf einen unsicher geführten Pkw in der Saarallee aufmerksam.



Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden.
Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille.

Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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