Fahrzeugbrand





Hier bemerkte er, dass ihm entgegenkommende Fahrzeugführer mehrfach mittels Lichthupe aufblendeten.



Da er sich dies zunächst nicht erklären konnte, setzte er seine Fahrt fort.

Da die „Warnungen“ nicht nachließen, hielt er an und wurde durch einen ebenfalls anhaltenden Verkehrsteilnehmer auf einen offensichtlichen Brand im Motorraum seines Fahrzeuges hingewiesen.



Umgehend verließ er das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr.



Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Das Fahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen bestand zu keiner Zeit.



Ein technischer Defekt dürfte Ursache des Brandes gewesen sein. Hierzu haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell