Das Fahrzeug war in der Zuwegung zur Grundschule abgestellt. Ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude war durch das schnelle Eingreifen der örtlichen Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt zu erwarten.
Da das Auto zum Zeitpunkt des Brandes auch nicht besetzt war, wurde niemand verletzt.
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Fahrzeugbrand in der Wüstenfeldstraße in Oberstein