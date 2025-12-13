Fahrzeugbrand aufgrund technischen Defekts





Plötzlich bemerkte sie einen Leistungsverlust an ihrem Fahrzeug und hielt an.

Sehr schnell stellte sie Rauchentwicklungen und sodann auch Flammenbildung aus dem Motorraum fest.



Gemeinsam mit zwei zufällig vorbeikommenden Zeugen holte sie ihre 3-jährige Tochter aus dem Fahrzeug und nahm persönliche Gegenstände an sich.



Die eintreffende Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle bringen.

Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.



An dem 31 Jahre alten Fahrzeug entstand durch den Brand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen, es dürfte zu einem technischen Defekt im Motorraum gekommen sein.



