Fahrzeuganhänger entwendet

Heimbach / Nahe (ots) - Im Zeitraum vom Sonntag, 17.05.2026 auf Montag, 18.05.2026 wurde ein auf einem Wiesengelände abgestellter Fahrzeuganhänger nahe dem Bahngelände Heimbach / Nahe entwendet.

Es handelt sich hierbei um einen Fahrzeuganhänger bis 3500 kg der Marke Williams. Der Fahrzeuganhänger war mit einem amtlichen Kennzeichen des Zulassungsbezirke Friedberg / Hessen versehen.

Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zum Auffinden des Anhängers dienen unter der Telefonnummer 06783-9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St. Hubertus- Strasse 1

55774 Baumholder

Tel. 06783-9910





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