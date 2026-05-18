Es handelt sich hierbei um einen Fahrzeuganhänger bis 3500 kg der Marke Williams. Der Fahrzeuganhänger war mit einem amtlichen Kennzeichen des Zulassungsbezirke Friedberg / Hessen versehen.
Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zum Auffinden des Anhängers dienen unter der Telefonnummer 06783-9910.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus- Strasse 1
55774 Baumholder
Tel. 06783-9910
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Fahrzeuganhänger entwendet
Es handelt sich hierbei um einen Fahrzeuganhänger bis 3500 kg der Marke Williams. Der Fahrzeuganhänger war mit einem amtlichen Kennzeichen des Zulassungsbezirke Friedberg / Hessen versehen.