Ein Pkw wurde durch eine aufgewirbelte Styrodurplatte beschädigt, die vermutlich vom Verursacher nicht ordnungsgemäß gesichert war und während der Fahrt verloren wurde.
Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, welches die Ladung verloren hat, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel: 056502-91570
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Fahrzeug verliert Ladung und fährt weiter
Ein Pkw wurde durch eine aufgewirbelte Styrodurplatte beschädigt, die vermutlich vom Verursacher nicht ordnungsgemäß gesichert war und während der Fahrt verloren wurde.