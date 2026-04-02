Fahrzeug verliert Ladung und fährt weiter

Am Donnerstag, 02.04.2026 kam es auf der L48 zwischen der Zufahrt zum Industriegebiet Föhren und der Einmündung zur L141 zu einem Verkehrsunfall.

Ein Pkw wurde durch eine aufgewirbelte Styrodurplatte beschädigt, die vermutlich vom Verursacher nicht ordnungsgemäß gesichert war und während der Fahrt verloren wurde.



Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, welches die Ladung verloren hat, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich



Tel: 056502-91570

pischweich.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell