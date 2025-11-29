Fahrzeug überschlägt sich

Am 28.11.2025 gegen 13:46 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 25 von Diefenbach in Richtung Flußbach.





Hier versuchte er einem querenden Hasen auszuweichen, wodurch er von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Fahrzeug überschlug.



Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nicht verletzt.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand nicht unerheblicher Sachschaden an diesem.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell