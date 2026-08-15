Fahrten unter Alkoholeinfluss



Im Zuge einer polizeilichen Kontrolle wurde bei diesem eine Alkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille festgestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Am 15.08.2026 gegen 01:51 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 in Wittlich in Richtung Wittlich-Wengerohr.

Hier kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild.

Im Anschluss versuchte er fußläufig zu flüchten. Er konnte durch Fahndungskräfte der Polizeiinspektion Wittlich beim Versuch, einen Zaun zur Flucht zu überklettern, gestoppt und festgenommen werden.

Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell