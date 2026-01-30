Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei der Kontrolle konnten Anzeichen auf einen nahen zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

Da der Fahrzeugführer den Konsum einräumte, wurde gegen ihn ein Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell