Fahrradunfall, Verursacher gesucht

Die 58jährige Urlauberin befuhr den Moselradweg in Richtung Bernkastel-Kues, als ihr eine Gruppe Rennradfahrer entgegenkam. Aus dieser Gruppe fuhr ein Beteiligter auf der linken Seite des Radweges und kollidierte mit der Radfahrerin.

Beide Personen stürzten zu Boden, die Frau erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf. Auch der bisher unbekannte, ca. 50jährige Rennradfahrer verletzte sich offensichtlich. Dennoch konnte er eigenständig die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Hierbei schulterte er sein beschädigtes Rad und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Dieser trug ein blaues Radtrikot, lange Strümpfe in gleicher Farbe, einen Helm sowie eine schwarze Radhose. Er ist ca. 1,85m groß und hat eine schmale Figur.

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei in Bernkastel-Kues entgegen.



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