Fahrradunfall auf der B257

Der 49-jährige Fahrradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.
Im Straßengraben konnte er durch Zeugen schwerverletzt aufgefunden werden.
Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten des Fahrradfahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Der 49-jährige Fahrradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.