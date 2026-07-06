Fahrradunfall auf der B257

Am Samstag, den 04.07.2026 gegen 18 Uhr, kam es auf der B257 von Badem kommend in Fahrtrichtung Bitburg OT Erdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrradfahrer.

Der 49-jährige Fahrradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Straßengraben konnte er durch Zeugen schwerverletzt aufgefunden werden.

Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten des Fahrradfahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

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