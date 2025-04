Fahrradfahrer versucht Rucksack zu stehlen

Am Sonntag, 27. April, gegen 15:45 Uhr, versuchte ein Radfahrer im Vorbeifahren einer Fußgängerin mit Hund am Moselufer (etwa Höhe Ratio) den Rucksack vom Rücken zu reißen.

Der Täter scheiterte beim Versuch und flüchtete in Richtung Verteilerkreis.



Der Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 1,75 bis 1,80 m groß, südländisches Aussehen mit eher heller Haut, schlank, dunkle kurze gekräuselte Haare, dunkle Augen, schwarze Jogginghose, Pullover, vermutlich weißes Herrenfahrrad.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell