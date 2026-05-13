Fahrradfahren aber sicher: Fünftklässler nahmen an Projekttag teil





An mehreren Stationen, die von Fachleuten der Zentralen Prävention und Lehrkräften betreut wurden, konnten die Schülerinnen und Schüler abseits des normalen Schulalltags ihre Fahrsicherheit mit dem eigenen Rad trainieren. In einem Geschicklichkeitsparcours frischten sie ihre Fähigkeiten auf, die sie bereits während der Radfahrausbildung in der Grundschule erworben hatten.

Durch gezielte Übungen - wie das Befahren schmaler Passagen, Richtungswechsel kombiniert mit Schulterblick und Handzeichen sowie das Wenden in engem Karree und Slalomfahren - gewannen sie sichtlich an Sicherheit. Bereits nach wenigen Runden war bei vielen Teilnehmenden eine deutliche Verbesserung durch die gewonnene Fahrpraxis erkennbar. Fahrspaß und Sicherheit standen hierbei an oberster Stelle.

Zudem wurden die Jugendlichen durch eine Vorführung und einen Filmbeitrag des DVR für das Thema Helmtragen sensibilisiert. Ein weiteres wichtiges Anliegen der Schule war die Sicherheit auf dem Schulweg, die durch praktische Übungen vermittelt wurde.

"Ist mein Rad eigentlich verkehrssicher?" - Zu dieser Frage erhielten die 120 Teilnehmenden wertvolle Tipps und Hinweise direkt an ihren eigenen Fahrrädern. Ein weiterer Schwerpunkt war der Diebstahlschutz: Wie sichere ich mein Rad so, dass Diebe keine Chance haben? Verschiedene Schlösser hoher Sicherheitsstufen sowie optimale Befestigungsmöglichkeiten wurden vorgeführt und ausprobiert. Um die Prävention zu verdeutlichen, durften sich die Jugendlichen sogar in die Lage eines Diebes versetzen.



Ergänzend dazu gab es verhaltenspräventive Tipps und Informationsmaterial für die Eltern.

Rundum ein gelungener Tag mit viel Fahrspaß und wertvollen Erkenntnissen!



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