Hier entwendete sie ein abgestelltes, nicht mittels Schlosses gesichertes Fahrrad vor der Spielothek in der Neustraße.
Im Verlauf des Abends bemerkte der Geschädigte den Diebstahl erst gegen 21:40 Uhr.
Er führte eigenständige Suchmaßnahmen durch und stellte die Täterin samt Fahrrad am ZOB fest.
Es gelang ihm, sein Fahrrad an sich zu nehmen.
Die Täterin entfernte sich fußläufig.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach der Täterin verlief zunächst negativ.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Fahrraddiebstahl
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