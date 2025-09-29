Hier drangen sie in eine Garage ein und entwendeten zwei Fahrräder.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Fahrraddiebstahl