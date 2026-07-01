Fahrraddiebstahl und Diebstahl von E-Scooter

Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen und sensibilisiert, Fahrzeuge ordnungsgemäß gegen Wegnahmen zu sichern.



Im Zeitraum 24.06.2026 bis 30.06.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter ein Fahrrad aus dem Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses in der Petrusstraße in Wittlich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 26.06.2026, 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Fahrrad, welches in der Petrusstraße in Wittlich abgestellt war.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 29.06.2026, 23:00 Uhr bis 30.06.2026, 16:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Trierer Straße in Bausendorf abgestellten E-Scooter.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Die Polizeiinspektion Wittlich rät Ihnen. Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer, auch bei nur kurzfristigem Abstellen mittels Fahrradschloss gegen eine unberechtigte Wegnahme.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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