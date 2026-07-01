Polizeidirektion Wittlich
Fahrraddiebstahl und Diebstahl von E-Scooter
Symbolbild
dpa

Wittlich / Bausendorf (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten zwei Fahrräder in Wittlich und einen E-Scooter in Bausendorf.

Lesezeit 1 Minute

Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen und sensibilisiert, Fahrzeuge ordnungsgemäß gegen Wegnahmen zu sichern.

Im Zeitraum 24.06.2026 bis 30.06.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter ein Fahrrad aus dem Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses in der Petrusstraße in Wittlich.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Im Zeitraum 26.06.2026, 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Fahrrad, welches in der Petrusstraße in Wittlich abgestellt war.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Im Zeitraum 29.06.2026, 23:00 Uhr bis 30.06.2026, 16:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Trierer Straße in Bausendorf abgestellten E-Scooter.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizeiinspektion Wittlich rät Ihnen. Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer, auch bei nur kurzfristigem Abstellen mittels Fahrradschloss gegen eine unberechtigte Wegnahme.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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