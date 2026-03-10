Fahrraddiebstahl auf dem Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach



Es handelt sich um ein älteres Herren Mountainbike der Marke Bergamont. Der Rahmen ist schwarz und mit einem großen Aufkleber der Herstellermarke versehen. Es hat eine schwarze Frontfedergabel und eine hohe Sattelstütze.

Der Geschädigte ist der Meinung, dass das Fahrrad noch im Bereich Hoppstädten bewegt wird. Täterhinweise nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Tel.: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell