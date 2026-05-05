Fahrraddiebstahl am Bahnhof Idar-Oberstein



Eine Gruppe Jugendlicher soll sich im besagten Zeitraum widerrechtlich Zugriff auf die im Fahrradständer mit Schloss befestigten Fahrräder verschafft haben, indem diese mit roher Gewalt dort herausgerissen wurden. Bei den Fahrrädern soll es sich um Damenfahrräder gehandelt haben. Die Täter flüchteten danach unverzüglich vom Tatort.



Potentielle Zeugen, die sich in diesem Zeitraum auf dem Bahnhofsvorplatz oder der angrenzenden Fußgängerzone in Idar-Oberstein aufgehalten haben und möglicherweise etwas vom Tatgeschehen oder den möglichen Tatverdächtigen mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de

Ansprechpartner: PK Kolling





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