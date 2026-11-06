Fahrrad aufgefunden - rechtmäßiger Eigentümer gesucht!

Am 27.10.2026 wurde in den Abendstunden ein grünes Fahrrad im Bereich Bahnhof in Traben-Trarbach aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

Zugrundeliegend könnte hier auch ein Diebstahl sein.

Die Polizei Zell sucht nun den rechtmäßigen Besitzer, um das Fahrrad wieder aushändigen zu können.



Hinweise erbittet an die Polizeiinspektion Zell, POK Rodermund (Jugendsachbearbeiter)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell (Mosel)

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56856 Zell (Mosel)



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