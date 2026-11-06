Zugrundeliegend könnte hier auch ein Diebstahl sein.
Die Polizei Zell sucht nun den rechtmäßigen Besitzer, um das Fahrrad wieder aushändigen zu können.
Hinweise erbittet an die Polizeiinspektion Zell, POK Rodermund (Jugendsachbearbeiter)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell (Mosel)
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 06542-98670
pizell@polizei.rlp.de
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Fahrrad aufgefunden - rechtmäßiger Eigentümer gesucht!
Zugrundeliegend könnte hier auch ein Diebstahl sein.