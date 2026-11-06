Traben-Trarbach
Fahrrad aufgefunden - rechtmäßiger Eigentümer gesucht!
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am 27.10.2026 wurde in den Abendstunden ein grünes Fahrrad im Bereich Bahnhof in Traben-Trarbach aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

Zugrundeliegend könnte hier auch ein Diebstahl sein.
Die Polizei Zell sucht nun den rechtmäßigen Besitzer, um das Fahrrad wieder aushändigen zu können.

Hinweise erbittet an die Polizeiinspektion Zell, POK Rodermund (Jugendsachbearbeiter)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell (Mosel)
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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