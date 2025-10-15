fahrlässige Körperverletzung durch freilaufenden Hund





Hier war eine 44-Jährige Anwohnerin gegen 17:00 Uhr mit ihrem angeleinten Hund im Bereich der Ortsrandlage unterwegs, als sich ein freilaufender Hund plötzlich näherte und ihren Hund unvermittelt angriff.



Der Hund der Geschädigten erlitt hierdurch eine tiefe Bisswunde im Bereich der Achsel, welche tierärztlich behandelt werden musste.

Die Geschädigte selbst erlitt durch den freilaufenden Hund einige Kratzwunden im Bereich der Beine.



Es gelang der Geschädigten schließlich den freilaufenden Hund zu verjagen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



