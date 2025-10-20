Fahrerflucht

Am Samstag den 18.10.2025, zwischen 19.00 und 23.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Freizeitzentrum Schillingen (Spießbratenhalle) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Hierbei wurde ein grauer Personenkraftwagen der Marke Dacia, welcher vorwärts eingeparkt in Richtung Zubringerstraße der Spießbratenhalle parkte, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer, welche vermutlich gegenüber parkte, am hinteren linken Stoßstangenbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beim verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de





