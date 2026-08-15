Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es dürfte sich um einen älteren, silberfarbenen Ford Focus gehandelt haben. Dieser dürfte an der Fahrzeugfront sowie an der Fahrerseite einen Schaden haben. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs (Tel. 06502-91570).
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Fahrerflucht nach Fahrt in den Weinberg
Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es dürfte sich um einen älteren, silberfarbenen Ford Focus gehandelt haben. Dieser dürfte an der Fahrzeugfront sowie an der Fahrerseite einen Schaden haben. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs (Tel. 06502-91570).