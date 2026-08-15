Schweich-Longen
Fahrerflucht nach Fahrt in den Weinberg
Symbolbild

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dpa

Am 14.08.2026 gegen 13:40 Uhr geriet ein Pkw auf der B 53 zwischen Schweich und Longen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in den Weinberg.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es dürfte sich um einen älteren, silberfarbenen Ford Focus gehandelt haben. Dieser dürfte an der Fahrzeugfront sowie an der Fahrerseite einen Schaden haben. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs (Tel. 06502-91570).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
06502-91570
pischweich.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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