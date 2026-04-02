Hierbei wurden beim ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Fahrer unter Drogeneinfluss
Hierbei wurden beim ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.