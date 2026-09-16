Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Montag, den 14.09.26, 15.25 Uhr, wurde auf der L 190, Höhe Hödeshof ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Koblenz kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurden bei ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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