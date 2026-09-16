Traben-Trarbach
Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Montag, den 14.09.26, 15.25 Uhr, wurde auf der L 190, Höhe Hödeshof ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Koblenz kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurden bei ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach
Ansprechpartner, PHK Mario Schütz
Telefon: 06541-6270
pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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