Bei der Kontrolle wurden bei ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs
Bei der Kontrolle wurden bei ihm Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.