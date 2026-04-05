Fahren unter Drogeneinfluss

Am 04.04.2026 gegen 15:45 Uhr kontrollierten Kräfte des Zolls und der Polizeiinspektion Wittlich einen 39-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem benachbarten Saarland, als dieser auf der BAB 60 im Bereich von Landscheid unterwegs war.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell