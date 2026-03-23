Fahren unter Drogeneinfluss

Am 22.03.2026 gegen 18:50 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten eine 36-jährge Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-Land.





Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



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